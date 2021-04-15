В японском городе Тояма кошку по кличке Коко решили на один день назначить руководителем полицейского департамента.

Посылом для столь необычного решения стало спасение животным пожилого мужчины, который чуть не погиб в оросительном канале. В июне 2020 года местная жительница прогуливалась по улице обратила внимание на то, что кошка неподвижно сидит рядом с водоемом, проследив за ее взглядом она увидела пострадавшего.

Отмечается, что кошка Коко поставила лапой "подпись" на документе с присягой. Согласно ему, животное впредь "обещает" быть бдительной в ходе прогулок. Также Коко приняла участие в уроке по безопасности дорожного движения в одной из начальных школ Тоямы.

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Кроме того, в США умер кот, который 20 лет был мэром города. В городе с 900 жителями отсутствует должность градоначальника, чьи функции исполняет городской совет. Теперь это почетное звание перейдет "по наследству" к другому котенку.

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