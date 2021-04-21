Щодня гарячіше. Вибухи від заборонених важких мінометів чути тепер майже по всій лінії фронту.

Неподалік Пісків і Південного по наших позиціях сьогодні били зі 120 калібру, а біля Шумів і Первомайська з 82-го. У хід пішли також протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

А в районі Новгородського противник задіяв навіть бронетехніку. Втрат у нашому війську немає.