Поблизу Новгородського бойовики застосували бронетехніку [ Редактировать ]
Щодня гарячіше. Вибухи від заборонених важких мінометів чути тепер майже по всій лінії фронту.
Неподалік Пісків і Південного по наших позиціях сьогодні били зі 120 калібру, а біля Шумів і Первомайська з 82-го. У хід пішли також протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.
А в районі Новгородського противник задіяв навіть бронетехніку. Втрат у нашому війську немає.
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