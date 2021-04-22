В Україні понад 16 тисяч нових інфікувань Ковідом за минулу добу. Одужало майже 19 тисяч. 470 людей померли від ускладнень. Ушпитали вчора майже чотири тисячі хворих.

Найбільше нових заражень у Києві, на Харківщині, Запоріжжі й Дніпропетровщині. Минулої доби проти коронавірусу вакцинували близько 14 тисяч українців. А від початку кампанії - 490 тисяч.

Нагадаю, напередодні уряд продовжив адаптивний карантин в Україні до 30 червня. А прем'єр-міністр закликав усіх на Великдень залишатися вдома, щоб уникнути чергової хвилі захворюваності.