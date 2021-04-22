Де ховатися в разі військової небезпеки. Таким питанням дедалі частіше переймаються жителі прифронтових регіонів. Де облаштували укриття в Харкові та в якому вони стані - дізналися наші кореспонденти.

Усі об'єкти цивільної оборони це ще радянський спадок. У більшості, ці укриття - тимчасовий прихисток на час атак із повітря.

Одне з найбільших укриттів - метрополітен. Бігти і ховатися в підземку радять усім, хто живе в радіусі п'ятисот метрів.

Якщо ж метро далеко - допоможуть підземні переходи чи паркінги. Овочесховища в дитячих садках. Та головне місце для укриття - це підвали.

Орест Толоченко начальник відділу захисту населення міських районів управління цивільного захисту Харківської міської ради:

Для жителей в городе Харькове существуют 4200 подвалов. Которые могут укрыть 1,2 млн жителей.

Ось у такому підвалі багатоповерхівки можуть розміститися сімдесят людей. Сухо, чисто, і передбачений запасний вихід для укриття це обов'язково. Хоча вентиляції немає. Тому пробути тут можна не більше ніж дві години.

Анатолій Сергієнко начальник КП "Жилкомсервіс № 20":

Кожний мешканець повинен мати з собою бутилочку води і стулочку.

А от про ключі від підвалів краще подбати завчасно. Вони зберігоються в ЖЕКах.

Анатолій Сергієнко начальник КП "Жилкомсервіс № 20":

Всі ключі знаходяться на аварійно диспетчерській службі. якщо завила сирена, у нєкоторих мешканців ответственних, котороє, ну скажем так, із'явілі желаніє, ми їм даєм ключ.

Та куди бігти в разі чого - люди здебільшого не знають.

Людмила Степанова, харків'янка:

Не знаю. На дачу! Нет ключей и туда страшно войти. Когда заливает, она ж там, когда потихоньку уходит, ну там грязь.

Чиновники кажуть вказівники, що ведуть до, скоро намалюють у всіх районах. Адреси підвалів - уже вивісили в ЖЕКах. Йдемо в найближчий. І тут-таки знаходимо потрібний стенд.

Ось тут указані чотири адреси протирадіаційних укриттів і зазначено, що можна сховатися у найближчому підвальному приміщенні багатоповерхівки.

Та в багатьох дворах - підвали, які числяться, як укриття, вже давно віддані в оренду, під магазини, спортзали чи майстерні. І дістатися всередину приміщення буде складно. Ось тут, приміром, вхід просто заварений.

Анатолій Козловський, член спілки ветеранів АТО:

Ми бачимо що є ключі, але ж він просто сам по собі заварений. Ним не користуються. можливості попасти в це бомбосховище нема.

А тут підземні споруди у жахливому стані.

Ну ми бачимо що засмічене приміщення, да, смердюче, вхід туди вільний, прохід по підвалу, тобто просто воно в неналежному стані. А ви розумієте, в разі якої ситуації ну, наприклад, здоровий мужчина, він зможе сховатися, а вагітна жінка?

Лариса Лядова, правозахисниця:

Там була підведена і вода, і електрика, там були такі лавки, на яких можна сидіти. Зараз все розвалилося. Воно зовсім в непридатному стані настільки, що туди заглядати страшно не те що туди зайти.

Кількість підвалів, які могли б стати укриттям, щороку зменшується. Тільки вчора депутати міськради погодилися продати через аукціон ще 68 підвалів житлових будинків.