Мексиканські пенсіонери повернулися до улюбленої розваги - танців у громадських парках. Через пандемію такої можливості вони були позбавлені понад рік.

До занять допускають людей, що отримали щонайменше одну дозу вакцини. Водночас танцюристи зобов'язані дотримувати правил - маски та дезінфекція обов'язкові.

Літні люди радіють. Кажуть - дуже страждали через соціальну ізоляцію.

Хосе Герроро, пенсіонер:

Заняття танцями мотивують мене. Я вже був у відчаї. А після першої дози вакцини почуваюся набагато вільніше і впевненіше.

Хуан Санчес, інструктор з танців: