Жити у своє задоволення: мексиканські пенсіонери повернулися до улюбленої розваги [ Редактировать ]
Мексиканські пенсіонери повернулися до улюбленої розваги - танців у громадських парках. Через пандемію такої можливості вони були позбавлені понад рік.
До занять допускають людей, що отримали щонайменше одну дозу вакцини. Водночас танцюристи зобов'язані дотримувати правил - маски та дезінфекція обов'язкові.
Літні люди радіють. Кажуть - дуже страждали через соціальну ізоляцію.
Хосе Герроро, пенсіонер:
Заняття танцями мотивують мене. Я вже був у відчаї. А після першої дози вакцини почуваюся набагато вільніше і впевненіше.
Хуан Санчес, інструктор з танців:
Я увесь час танцюю. Перебувати в карантині понад рік - тяжко. Звісно, вдома також можна танцювати. Але це геть не те саме, що танцювати просто неба з іншими людьми.
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