Планету накриває новий індійський COVID-19 [ Редактировать ]
Індійський варіант коронавірусу виявили у 17 країнах - найбільше у Великій Британії, США та Сінгапурі. Такі дані наводять у ВООЗ.
Новий штам із подвійною мутацією знайшли в Індії наприкінці березня. Чи саме з ним пов'язане помітне зростання числа інфікованих - науковці досі вивчають.
У ВООЗ вважають, що вплинули кілька чинників, зокрема, масові заходи і недотримання громадянами карантинних норм.
Індія переживає другу хвилю епідемії за останню добу зареєстрували понад 300 тисяч нових інфікованих. Водночас у розрахунку на число населення показники нижчі, ніж у низці європейських чи латиноамериканських країн.
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