В четвер, 29 квітня, в ефірі програми "Акцент" на телеканалі "НТН" політолог Олексій Якубін оцінив можливість розпуску Верховної Ради України.

"Давайте почнемо з того, що у Володимира Зеленського на цю ситуацію дивляться, щоб не повторити помилок Петра "Порошенка. Якби Порошенко розпустив Раду, як йому казали, і зробив позачергові вибори, я думаю, результат виборів 2019 року могли б бути трішки інакші. Тому, що суспільний негатив був би витрачений дещо, змінили би політичні сили", - сказав він.

Мені здається, що зараз в Зеленського є близько 20% рейтинг. Тобто якийсь рейтинг є. Рада на місцях продовжує активно розставляти своїх людей. Це може свідчити про те, що цей варіант розглядається і на кінець каденції може бути зовсім інший рейтинг. На мою думку, це останній рік, коли можна це зробити.

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