Біля Кримського бойовики вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів [ Редактировать ]
Дев'ять ворожих обстрілів за минулу добу зафіксовано на сході України. По оборонцях Пісків і Луганського противник бив зі стрілецької зброї. А захисників Кримського - накривав вогнем з автоматичних станкових гранатометів. Утрат серед наших військовослужбовців немає.
Про всі порушення українська сторона повідомила представників ОБСЄ. Репортаж з передової від Ігоря Левенка.
Був студентом і навчався в Острозькій академії. А згодом і підписав контракт зі Збройними силами. А на кого навчалися? Громадське здоров'я. Це що? Це вихід…
Великоднє перемир'я! Ні, такого тут нема, кажуть наші бійці. Передова неподалік окупованої Горлівки. Солдати з нетерпінням чекали на великодні свята. Сподівалися, буде тихо. Але ні - війна триває. Бойовики ведуть прицільний обстріл.
Іван, військовослужбовець Збройних сил України:
Днем более-мєнее, а ночью кошмарять. З якої зброї? Та і стрілецька і міномети, все вперемішку. Свято не свято їм байдуже? Та да, їм видно під насторєніє як.
Даніяр Петрюк, офіцер Збройних сил України:
Постійні обстріли, якщо навіть невеликі, то працюють групи снайперів. Вчора важкопоранений військовослужбовець, але слава Богу живий. Поранений - снайпер його підступно зняв з місця по якому не можна вести вогонь, вони знають що не буде відповіді це водокачка.
Не спить ворог ні вдень, ні вночі, кажуть бійці. Щойно стемніє, в зеленці нишпорять ворожі розвідники. А в небі літають безпілотники.
Володимир, військовослужбовець Збройних сил України:
Зрозуміло, що йдуть провокації, іде вогонь і нема тишини отієї неосяжної. А найбільше вночі літають пташки в небі. Отакі ворожі пташки і кидають подаруночки. І ці подаруночки не дуже приємно прилітають. Стараємося не висовуватися. А що кидають? Воги сімнадцяті і двадцять п'яті.
Та попри напружену ситуацію, настрій у солдатів святковий. Вони вірять у силу найголовнішого християнського свята. І вітають українців із Великоднем.
Я хотів би всіх привітати з цим великим святом, побажати міцного здоров'я та мирного неба над головою.
Костянтин, протоієрей донецької єпархії ПЦУ:
Нехай Господь дарує, по-перше, мир нашій державі. Єдність нашому народу і нашій святій церкві. Нехай він збереже нас від всякого зла на многії і довгії літа…
Військові впевнені - війна закінчиться перемогою України. А до того вони готові боронити її до останнього.
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