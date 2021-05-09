Україна святкує День Перемоги [ Редактировать ]
З квітами та пам'яттю про подвиг. Україна відзначає день Перемоги над нацизмом у Другій Світовій Війні. 76 років минуло відтоді, як війська Вермахту капітулювали, а над Рейхстагом підняли прапор перемоги.
Ціна ж Перемоги була надзвичайно високою. В Україні - від бойових дій потерпав кожен регіон. Зруйновано сімсот міст та 28 тисяч сіл. З фронту не повернувся чи не кожен п'ятий українець.
За підрахунками істориків у Другій Світовій загинули від шести до восьми мільйонів наших співвітчизників.
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