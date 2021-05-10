Дороге задоволення. В Україні стрімко зросли ціни на овочі. На полицях з'явилася молода картопля, але її вартість для покупців "не підйомна" до вісімдесяти гривень. Значно дешевший імпорт. Приміром, молода бульба з Азербайджану по 40 гривень за кіло. Чи варто чекати на зниження цін - знають наші кореспонденти.

Володимир трохи більше як тиждень торгує на базарі свіжими овочами. У Новомосковську має маленьке господарство - вирощує у теплицях городину. Усе віддає за мінімальною ціною. Молода картопля по 50 гривень, огірки по 20, редиска по 25. Та чоловік зізнається, торгу немає.

Володимир, підприємець:

Огірок, редиска¸капуста, що дешевше, те й беруть.

А от помідори з Києва віддає за 70 гривень. Є на прилавку й імпортні, з Туреччини. На них ціна нижча по 50 за кілограм. Імпортні овочі дешевші за вітчизняні через витрати на виробництво, каже підприємець. У Туреччині - сприятливий клімат, тож виробники заощаджують на опалені теплиць.

Володимир, підприємець:

Кліматичні умови у турції і в нас зовсім різні. А трапспортування? А опалення?

Та хоч імпортні, хоч вітчизняні - овочі дорогі, кажуть покупці. Цього року ціни набагато вищі за торішні.

Ірина, жителька Дніпра:

Подорожали, конечнео, пождорожали, да и не только овощи. Все подорожало к сожалению.

Ціни підскочили і в супермаркетах.

Катерина, жителька Дніпра:

Конечно подоргожали, а как. Все ж подорожало, не только овощи. Для меня это дорога, беру то что дешевле, помому что пенсия, а так дорого конечно.

Руслан, житель Дніпра:

Огурцы, помидоры, картошка вроде все остально нормально. На капусту не, нормальная цена. Кабачек, может дорогой.

Здорожчання овочів експерти вважають закономірним. Ціна на електроенергію та пальне також зросла, а ці показники вкладають у собівартість.

Михайло Крапивко, економічний експерт:

Цены мы наблюдаем розничные они вес время ростут в 2-3 процента в неделю. Сегодня своих овощей на ринках еще очень мало, это в основном тепличные. Энергоносители стали оченньт дорогими, дороже даже чем в европе, чем в Азии точно. Поэтомуэто все ложиться в цену.

Очікувати на зниження вартості овочів на прилавках не варто, додає експерт, а перехІд із так званої зимОвої ціни на літню буде для покупців майже непомітним.

Михайло Крапивко, економічний експерт:

Цены у нас сильно снижаются, когда есть переизбыток урожая, когда его негде перерабатывать и дорого хранить. Тогда его пытаются сбыть сразу. Но дело в том что в Украине очень много перерабатывающих заводов появилось. И переизбытка овощей у нас не ожидается. Поэтому ожидать большого падения цен не стоит. Прошлый год нам показал, что мы так и не дождались дешевых огурцов для закатки, многие не закатали из-за этого, тоже самое и с помидорами.

Зниження вартості можливе не раніше як улітку. Ціни впадуть максимум на 20 відсотків, говорить експерт, і це не стосується тепличних овочів.