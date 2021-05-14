Политолог Балабан предложил следственным органам выяснить "почему Лещенко пытается положить украинскую металлургию" [ Редактировать ]
Прокуроры должны выяснить почему экс-депутат и Член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко пытается положить украинскую металлургию. Об этом заявил политолог и научный сотрудник Института политических и этнонациональных исследований им. И. Кураса НАН Украины Ростислав Балабан в эфире Ток-шоу "Голос народа" на "Першому Незалежному".
"Сейчас стоит обсуждать выдающегося железнодорожника Сергея Лещенко, который начал заниматься рудой и который делает все возможное, чтобы положить наше металлургическое производство", – заявил Ростислав Балабан.
Напомним, ранее Сергей Лещенко в своем Телеграмм канале заявил что бюджет Украины получит только 4 доллара от ренты на добычу железной руды, которая достигла 215 долларов за тонну.
В то же время эксперты заявили, что добывающие компании платят в украинский бюджет $43, а не $4 за тонну железорудного концентрата.
Налоговая нагрузка на тонну произведенного в Украине железорудного концентрата составляет 43 доллара США, об этом написал в Фейсбуке президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.
Он обратил внимание, что это в десять раз выше суммы в 4 доллара, которая в последнее время часто всплывает в СМИ. В частности, такое предположение в своих соцсетях распространяет экс-нардеп Сергей Лещенко.
"Такие заявления являются абсолютно манипулятивными", – написал Каленков.
Политолог Ростислав Балабан считает, что следственные органы должны разобраться почему Сергей Лещенко манипулирует данными по выплатам в бюджет от ренты и кому это выгодно: "Считаю, что прокуроры должны прийти и спросить почему ты этим занялся? За какие деньги"?
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