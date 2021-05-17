Лукашенко "розв'язав руки" силовикам [ Редактировать ]
Білоруський режим розв'язав силовикам руки. Лукашенко підписав закон, який суттєво розширює повноваження правоохоронців. Зокрема, силовикам дозволили використовувати проти демонстрантів бойову та спеціальну техніку.
Серед іншого, документ уповноважує міліціянтів особисто оглядати громадян та їхні речі, забороняти їм вести фото- та відеофіксацію. А ще цей закон знімає з силовиків відповідальність за заподіяну фізичну шкоду затриманим.
Масові протести спалахнули в Білорусі після сфальсифікованих президентських виборів торік у серпні. Сотні людей побували у відділках, кілька мітингувальників загинуло, у судах - десятки справ проти активістів.
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