На кордоні Латвії затримали українців з підробленими тестами на коронавірус [ Редактировать ]
Прикордонники Латвії затримали вісьмох громадян України, які намагалися перетнути кордон з підробленими тестами на коронавірус. Їх притягнуть до адміністративної відповідальності.
Загалом, за даними латвійської прикордонної служби, за останні два місяці до країни намагалися потрапити із фальшивими Ковід-документами близько сотні порушників з різних країн.
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