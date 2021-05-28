С начала 2021 года на территории Украины зарегистрированы 126 случаев суицида среди несовершеннолетних. При этом за весь 2020 год было зафиксировано 123 случая. Об этом заявил омбудсмен Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

По ее словам, столь страшная статистика является очень неутешительной. Основными причинами подростковых суицидов являются всякого рода буллинг, неразделенная любовь, а также развод родителей.

Причины и обстоятельства попыток самоубийств, которые часто заканчиваются летально, в каждом случае разные: ссоры с родителями, доведение детей до самоубийства через соцсети, буллинг – издевательство и травли со стороны одноклассников или других участников образовательного процесса, неразделенная любовь, развод родителей и т.п.

Отмечается, что Денисова призвала профильные министерства, а также полицию, объединив усилия, принять меры для предотвращения возникновения трагедий, а также досрочно обнаружить семьи, где могут возникнуть такие жуткие ситуации.

Читайте также, в Херсонской области 14-летняя девочка решила покончить жизнь самоубийством, наглотавшись таблеток. Причиной такого поступка стали издевательства старшеклассников, полицейские выяснили, что ребенка целый год оскорбляли и унижали трое 17-летних парней.

Кроме того, в Кривом Роге 15-летняя девушка вела в Telegram-канале так называемую "группу смерти", склоняя к самоубийству подростков. Как только она начала давать странные задания членам группы, требуя нанести себе травмы, от нее начали массово отписываться.

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