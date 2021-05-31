Італієць побив рекорд швидкості на гірській трасі [ Редактировать ]
Новий швидкісний рекорд встановив італієць Фабіо Бароне. На своєму боліді чоловік здолав трикілометровий серпантин менше ніж за півтори хвилини і перевершив власні попередні показники, які раніше встановив у горах Румунії, Марокко і Китаю. Вже за півтора місяця італієць планує побити ще один рекорд у Норвегії.
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