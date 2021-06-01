ЄС продовжить заборону інвестувати в тимчасово окупований Крим ще на рік. Про це повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк. За його інформацією, офіційно рішення ухвалять 9 червня. Нагадаю, ЄС запровадив санкції 2014 після окупації Криму Росією.

Відтоді термін їхньої дії щорічно продовжують. Обмеження передбачають заборону на інвестиції в півострів, а також на імпорт продукції з Криму до країн ЄС.