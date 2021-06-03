На Одещині розглянуть можливість добудови школи у селі Василівка [ Редактировать ]
Добудувати школу ще з радянських часів не можуть у Василівці на Одещині. Споруда пережила здобуття країною Незалежності, кілька криз, революцій, та навіть програма "Велике будівництво" не допомагає. Чому для учнів ніяк не настає світле майбутнє - дивіться.
Ще в далекому 1988 у Василівці Болградського району вирішили збудувати нову школу, щоб розвантажити стару. Щойно звели перші поверхи - розпався СРСР і роботи зупинились. За тридцять років - стіни не дали жодної тріщини, розповідає голова ОТГ.
И я скажу, что оно достаточно нормально сохранило свое состояние прежнее, при котором начиналось строительство. Нет у нас ни единой плиты, которая, допустим, пришла к разрушению!
Останні десять років громада просить чиновників добудувати школу. Вже чотири рази доопрацьовували проєктну документацію, потім виділені кошти влада спрямувала на боротьбу з коронавірусом, згодом з'явились нові вимоги до проєкту. Надія була на "Велике будівництво", адже ще два роки тому уряд обіцяв внести об'єкт до програми.
Петро Бойчев, сільський голова Василівки:
Селекторное совещание было, которое проводил премьер-министр Гончарук, нас там демонстративно поздравили, мы выехали из Одессы, машина подпрыгивала по дороге - мол, у нас начинается строительство этого долгостроя, но, к сожалению, не началось.
Водночас Василівська школа переповнена там майже пів тисячі дітей. Молодші класи змушені навчатися у дві зміни в окремій старій будівлі. А в кабінетах так тісно, що ледь поміщаються парти!
Наталія Неткова, учителька початкових класів:
Приходиш, в коридорі бачиш таку картину: що діти ось там на партах переодягаються в коридорі, готуються до уроків фізкультури або взагалі: сорок, сорок п'ять портфелів одразу в одному місці - ви можете собі уявити?
Новий начальний рік під загрозою, адже від січня в Україні діє новий санітарний регламент: навчання дітей у дві зміни заборонене.
Катерина Фетова, директорка Василівської загальноосвітньої школи:
Це вже питання до Держспоживслужби: чи візьмуть вони на себе таку відповідальність підписати наш акт про початок нового навчального року! Можуть не підписати!
Щоб добудувати школу - потрібна проєктно-кошторисна документація. На це вже попросили з обласного бюджету майже три мільйони гривень.
Віктор Лунгул, директор Департаменту капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації:
Щоб цього року ми виготовили цю документацію та на наступний рік цю школу включили у програму фінансування з Державного фонду регіонального розвитку по програмі президента "Велике будівництво".
Очікують, що це питання розглянуть на найближчій сесії облради.
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Ще в далекому 1988 у Василівці Болградського району вирішили збудувати нову школу, щоб розвантажити стару. Щойно звели перші поверхи - розпався СРСР і роботи зупинились
Ще в далекому 1988 у Василівці Болградського району вирішили збудувати нову школу, щоб розвантажити стару. Щойно звели перші поверхи - розпався СРСР і роботи зупинились
Ще в далекому 1988 у Василівці Болградського району вирішили збудувати нову школу, щоб розвантажити стару. Щойно звели перші поверхи - розпався СРСР і роботи зупинились
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