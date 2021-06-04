Долар дешевшає, а гривня зміцнюється. Тенденція, якої в Україні давно не бачили, триває вже кілька місяців. Що піднімає в ціні національну валюту. І чому при такому курсі долара - у магазинах не дешевшають товари? Про все розкаже Олена Логінова.

Долар падає, гривня зміцнюється! Таке явище спостерігаємо нечасто...

Долар потроху дешевшає. І це тенденція останніх шести місяців. Минулої доби Нацбанк зміцнив курс гривні майже на три копійки. Тож зараз в обмінниках можемо придбати американську валюту за курсом 27 грн 45 копійок.

Коли долар дешевшає, кажуть експерти, це зазвичай сигнал для українців почати його купувати. Але зараз таке не всім по кишені.

Для мене не имеет значения - я за границу не їжджу.

Ні я не маю таких коштів, щоб скуповувати.

Я в долларах получаю - я вже скуповую теж.

Очень положительно, буду собирать на путешествия деньги, буду покупать валюту.

Чому ж гривня зміцнюється? По-перше, різко зростає ціна на продукти українського експорту на світових сировинних ринках. А ми серед світових лідерів.

Сергій Фурса, економічний експерт:

Ціни на товари українського експорту захмарні. Дуже високі ціни на руду, на метал, на кукурудзу, на пшеницю і власне це допомагає надходженню валюти в країну, плюс не варто забувати про плюс 30% кожного року зростання IT-сектора, а це прямі валютні надходження до айтішників, які ці гроші ідуть і витрачають, тому відчувається підтримка для національної валюти.

По-друге, і це не менш важливо, на український валютний ринок зайшли іноземці. Шукають, куди б вкласти вільні долари, які на світовий ринок випустили США. І Україна є цікавим варіантом - за свої облігації внутрішньої позики пропонує 11%. А це втричі більше, ніж у країнах ЄС.

Олег Пендзин, економічний експерт:

Уявіть собі Міністерство фінансів продало облігацій на 15 млрд гривен. Звідки, взялися на внутрішньому ринку цих 15 млрд прийшли іноземці продали свою валюту, купили гривню і вклали в облігації. Де ділися ці долари? Які іноземці привезли в країну на валютний ринок, вони почали тиснути на внутрішній ринок України - валютний і гривня почала зміцнювалась. Тому що попит маленький, пропозиція велика.

Здавалося б, зміцнення гривні автоматично має знизити цінники на продукти й товари. Але - ні.

Як показує попередній досвід ціни піднімаються, з підвищенням долара, а назад вони не повертаються, це в принципі неправильно, я вважаю.

Должны, но у нас они почему-то не снижаются. Когда курс доллара растет - цены растут, когда он падает - цены почему-то не падают.

Експерти пояснюють: зниження курсу долара на ціни не вплине. Хіба що тимчасово стримає зростання.

Олег Пендзин, економічний експерт:

Якщо на світових ринках ціна на продукцію росте, ну дивіться кукурудза за рік подорожчала в два рази на світовому ринку, олія подорожчала на 60%. Ми є великим виробником цих продуктів і в нас на внутрішньому ринку робиться та сама динаміка, що і на зовнішніх ринках. Тому оце укріплення гривні про яке ви зараз говорите далеко не перекривається фактичним ростом цін на світовому ринку на продукти.

Сергій Фурса, економічний експерт:

Така ситуація зараз не тільки в Україні. Зростають ціни на продукти харчування скрізь по країнам, що розвиваються - просто американці надрукували дуже дуже багато доларів, ці долари пішли на фінансові ринки і втому числі на ринки сировинних товарів - воно все має результати в тому що дорожчають товари якими ми харчуємось.

Експерти прогнозують: у найближчі місяці значних валютних гойдалок не очікується. І до кінця літа курс "зеленого" навряд чи перетне позначку 28 гривень.