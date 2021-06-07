Подвійна залізнична аварія в Пакистані більш як 40 загиблих, десятки травмованих. Трагедія шокувала країну, люди вимагають знайти винуватців. Як усе сталося і як триває рятувальна операція - розкаже Ірина Іванова.

Десятки одиниць важкої техніки, сотні рятувальників, понівечений до невпізнання метал. Уранці в південній провінції Сінд зійшов із колії пасажирський експрес, який прямував із Карачі. Його відкинуло на іншу колію, якою просто на нього мчав переповнений поїзд із Равал-пінді.

Умар Туаїл, поліцейський:

Станом на зараз відомо про тридцятьох шістьох загиблих. Окрім того, бачимо серед фрагментів ще чотири тіла, але їх досі не дістали. Поранених відправили в лікарню.

На місці зіткнення поїздів безперервно тривають пошукові роботи.

Шах Мехмуд Куреші, міністр закордонних справ Пакистану:

Дуже прикрий інцидент. Упевнений, що залізниця повністю його розслідує. Але зараз першочергово - допустити сюди медиків.

Загалом перекинулося 14 вагонів. Сила удару зім'яла конструкції так, що тіла доводиться вирізати з металу. Кожна хвилина рятувальної операції на вагу життя. Поранених військовими вертольотами відправляють у лікарню.

На залізничній платформі в найближчому місті Ґоткі у тривожному очікуванні збираються родичі. В обох поїздах було приблизно тисячу двісті пасажирів.

Усман, Абдулла помічник комісара поліції міста Ґоткі:

Ми створили інформаційну дошку, де люди можуть дізнатися про стан своїх родичів. Рятувальна операція триває, у ній беруть участь військові, рейнджери, персонал районної адміністрації, команди медиків. Їм відчутно допоможе важка техніка.

Скільки людей постраждало від першої аварії, а скільки від другої - годі порахувати. Залізниця в Пакистані - це найпопулярніший спосіб пересуватися, особливо серед людей із невисоким достатком. Слідство має встановити причини аварії.