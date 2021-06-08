За 15 лет предприятиями Группы "Метинвест" было выплавлено 142 миллиона тонн стали, что эквивалентно 20 тысячам Эйфелевых башен. Причем, это только предприятия, которые на 100% входят в группу. Об этом рассказал Гендиректор компании Юрий Рыженков в интервью телеканалу Украина 24.



Топ-менеджер рассказал, что сталь, произведенная Метинвестом, использовалась и продолжает использоваться при строительстве знаковых объектов как в Украине, так и во всем мире.



«Практически все жители нашей страны каждый день видят продукцию компании "Метинвест". Дарницкий мост, или тот же стадион "Олимпийский" – это все из стали, которая была произведена нашей компанией».



Особое место в перечне объектов, созданных из стали Метинвеста, занимает Чернобыльский саркофаг. "Для нас это очень знаковый проект, и он важен с точки зрения экологии и с точки зрения всего мира. Он полностью сделан из стали "Метинвеста". Причем часть из этой стали была переработана нашими же предприятиями в Италии. Произведена в Мариуполе, перевезена в Италию, там переработана и после этого попала назад уже в Украину в виде готовой продукции на современный саркофаг" - отметил Рыженков.



Среди мировых сооружений гендиректор "Метинвеста" особо выделил два объекта – в Лондоне и в Панаме. "Кроме этого в мире, наверное, из самых ярких таких, это "Осколок", ("Shard") - самое высокое здание Великобритании, в Лондоне. Это сталь "Метинвеста". Двери шлюзов Панамского канала, самого крупного канала в мире – это тоже сталь "Метинвеста".



Рыженков отметил, что в общей сложности "Метинвест" помогает генерировать до 8%украинского ВВП. "Eсли быть точным - порядка 8% генерируем. Мы должны понимать, что Метинвест это крупнейшая частная компания страны. Это крупнейший поставщик валютной выручки в страну. Это 80 тысяч человек, которые каждый день трудятся на благо этой страны, создавая стальной каркас Украины, как мы говорим, стальной фундамент".