Кабмин назначил еще одного замглавы Минздрава [ Редактировать ]
Кабинет министров Украины назначил Александра Комариду заместителем министра здравоохранения. Об этом сообщает глава Минздрава Украины Виктор Ляшко в Facebook.
"Правительство только что назначило еще одного заместителя министра здравоохранения! Александр Комарида, поздравляю в команде! К работе", - написал Ляшко.
До назначения Комарида занимал должность генерального директора Директората фармацевтического обеспечения Министерства здравоохранения Украины.
Ранее сообщалось, что Рада назначила нового главу Минздрава. Им стал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
Также 2 июня правительство назначило двух заместителей нового министра здравоохранения Виктора Ляшко. Ими стали Игорь Кузин и Петр Емец.
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