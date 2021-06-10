Видеооператор обогнал участников гонки спортивного чемпионата [ Редактировать ]
В Китае, в Шаньси, на чемпионате среди университетов видеооператор ради хороших кадров обогнал спринтеров. Видео эпизода на 100-метровом забеге было опубликовано на канале TRT World.
Быстрым видеооператором оказался студент местного колледжа. Парень работал на чемпионате и снимал спринтерскую гонку, которая состоялась 8 июня.
На стометровке оператор стал впереди участников забега на расстояние около 10 метров, и помчал одновременно с ними после сигнала "старт". Несмотря на то, что камера весила более 4 кг, парень не отставал от спринтеров на дистанции, снимая их с самого лучшего ракурса.
Ролик быстро набрал массу восторженных комментариев и репостов, став "вирусным" в сети.
A college student serving as a cameraman during the 100-meter dash kept pace with sprinters despite the camera weighing over 4kg at the university sprint race in Shanxi, China pic.twitter.com/0Nt8EyjsGx— TRT World (@trtworld) June 8, 2021
Ранее сообщалось, что днепровский спортсмен стал лучшим легкоатлетом 2020 года.
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