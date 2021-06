В Китае, в Шаньси, на чемпионате среди университетов видеооператор ради хороших кадров обогнал спринтеров. Видео эпизода на 100-метровом забеге было опубликовано на канале TRT World.

Быстрым видеооператором оказался студент местного колледжа. Парень работал на чемпионате и снимал спринтерскую гонку, которая состоялась 8 июня.

Ролик быстро набрал массу восторженных комментариев и репостов, став "вирусным" в сети.

A college student serving as a cameraman during the 100-meter dash kept pace with sprinters despite the camera weighing over 4kg at the university sprint race in Shanxi, China pic.twitter.com/0Nt8EyjsGx