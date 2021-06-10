Вступление Украины в ЕС: в Италии выступили с поддержкой [ Редактировать ]
В четверг, 10 июня, Украина и Италия обсудили евроатлантическую интеграцию украинского государства. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо на совместном брифинге с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заявил, что Италия поддерживает вступление Украины в ЕС.
Укрепление отношений между Украиной и Брюсселем является важным для обеих сторон.
Поэтому мы гордимся тем, что поддержали ассоциацию о свободной торговле между Украиной и ЕС, а также предоставление либерального визового режима. Мы довольны теми результатами, которые обеспечили эти договоренности. Мы ценим европейские стремления Украины и будем прилагать усилия в смысле поддержки.
Кулеба также поблагодарил итальянское правительство за поддержку.
Мы обсудили, как Италия может дополнительно посодействовать евроатлантической интеграции Украины и я очень благодарен итальянскому правительству за эту поддержку.
Ранее мы писали о том, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к ОБСЕ.
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