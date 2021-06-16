Ізраїльські інженери розробили цифрові окуляри. Лінзи для читання в них можна замінити на сонцезахисні одним дотиком пальця. Для цього в скельця інтегрували рідкі кристали.

Проводячи рукою по скельцю, користувач активує вбудований у дужку процесор, який налаштовує кожен піксель у лінзі на необхідну опцію.

Автори новинки запевняють - система доволі енергоощадна, тож заряду вистачить на цілий день. Одна пара коштує 230 доларів.

Ярів Хаддад, розробник технології: