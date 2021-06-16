Ізраїльтяни розробили цифрові окуляри [ Редактировать ]
Ізраїльські інженери розробили цифрові окуляри. Лінзи для читання в них можна замінити на сонцезахисні одним дотиком пальця. Для цього в скельця інтегрували рідкі кристали.
Проводячи рукою по скельцю, користувач активує вбудований у дужку процесор, який налаштовує кожен піксель у лінзі на необхідну опцію.
Автори новинки запевняють - система доволі енергоощадна, тож заряду вистачить на цілий день. Одна пара коштує 230 доларів.
Ярів Хаддад, розробник технології:
Це перші сонцезахисні окуляри з адаптивним фокусом. Ми вкрапили рідкокристалічний шар всередину лінзи, він під'єднаний до батареї та схеми керування. А також розробили мобільний додаток, який автоматично налаштовує окуляри відповідно до вашого рецепту, зокрема діоптрії та міжзіничну відстань.
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