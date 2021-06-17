Министерство здравоохранения Финляндии рекомендовало местным органам здравоохранения обеспечить вакцинацию от коронавируса иностранцев, которые работают в стране длительное время или приезжают на сезонные работы, в том числе и украинцев.

"Граждане Украины могут обратиться за прививкой от COVID-19 в центр вакцинации муниципалитета, в котором они проживают", - говорится в сообщении посольства Финляндии в Украине в Facebook.

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Отмечается, что доступность вакцин и ход программы вакцинации различаются в зависимости от региона. Окончательное решение о возможности вакцинации иностранца принимается муниципальными органами здравоохранения.

В Финляндии ожидают более 10 тыс. иностранных сезонных работников. Большинство из них - это украинские сборщики ягод.

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