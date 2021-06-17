В Японії розробили їстівні захисні маски. Створили їх із динного хліба, досить популярного в країні. Виріб має форму коржа до обличчя він кріпиться зав'язками.

Дослідники встановили, що такі маски мають кращий рівень захисту, ніж звичайні. Саме тому фахівці підтвердили, що їх можна використовувати за призначенням.

У магазинах Японії динні маски вже продають. За п'ять штук - просять трохи більш як 16 доларів.