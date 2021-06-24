Рятувальники після трьох днів пошуків знайшли тіло 10-річної дівчинки, яку з батьками та молодшою сестрою на матраці віднесло у Київське море.

Чоловіка ще шукають. 5-річну дівчинку медики врятувати не змогли. Вижила тільки мати. Загалом лише за минулі вихідні в Україні потонули 40 людей! Як поводитись на воді, щоб відпочинок не перетворився на трагедію - Олександр Васильченко розкаже.

Щойно температура на термометрах подолала позначку +30, кияни масово ринули до водойм рятуватися від спеки.

Марина розповідає: з дитиною регулярно відпочиває на березі Дніпра. Доньку ніколи не випускає з поля зору.

Марина, жителька Києва:

Я никогда ее не оставляю без контроля, и она только тут. Она не купается. В основном, мы не заходим так, не купаемся.

А от підлітків, які прийшли без батьків, тут вистачає, - запевняє дівчина.

Марина, жителька Києва:

Я вижу, они тут приходят, поплавали и ушли, но могут и в игре - мало ли что произойти. Тут уже зависит, насколько родитель объяснил безопасность ребенку.

Тільки за минулі вихідні в Україні на водоймах загинули 40 людей, 6 з них - діти. На Київському водосховищі на матраці віднесло далеко від берега цілу родину. Найменшу дитину медики врятувати не змогли. Тіло 10-тирічної дівчинки знайшли сьогодні, пошуки батька ще тривають. Рятувальники запевняють - використовувати надувні матраци вкрай небезпечно.

Олександр Лешенок, начальник Kyiv Lifeguard Service:

Вас теж течією, або вітром може віднести на глибину, матрац може перевернутися. Ви поки будете у воді, ваш матрац далі віднесе або вітром, або хвилею в інше місце, ви просто будете у небезпеці.

Втім, як виявляється, небезпечні як для дорослих, так і для дітей, навіть надувні круги.

Олександр Лешенок, начальник Kyiv Lifeguard Service:

Дитина в безпеці тоді, коли вона відчуває дно. Тільки її може віднести кудись на глибину - дитина одразу губиться, тому що вона не відчуває дна і може просто провалитися. Ви навіть не помітите, де ваша дитина опинилася.

Рятувальники закликають людей відпочивати виключно на муніципальних пляжах. Приміром, у столиці від початку пляжного сезону на обладнаних водоймах ніхто не загинув, було врятовано 30 людей, 10 з них - неповнолітні.

Якщо ви відпочиваєте на обладнаному пляжі й потрапили в біду, звичайно ж, вас врятують. Тут є і рятувальники, і спеціальні засоби, а саме човен, у якому є і рятівне коло, і жилет. Але якщо ви відпочиваєте на дикому пляжі, тут ситуація геть інша, і дуже часто буває, що рятувальник сам стає жертвою.

Рятувальники кажуть: якщо ви вже кинулися витягати людину з води, не поспішайте підпливати до неї близько і спочатку спробуйте поговорити й заспокоїти.

Данило Сліпчук, оперативний черговий Kyiv Lifeguard Service:

Бо коли людина починає тонути, а ви просто до неї підпливаєте - вона починає хапатися за усе, що може витягнути її нагору. Тим самим вона може потопити як себе, так і вас.

Уже на березі перевірте пульс і дихання. Якщо людина непритомна, переверніть її на бік, щоб вона не захлинулася.

Данило Сліпчук, оперативний черговий Kyiv Lifeguard Service:

З протилежного коліна ми робимо так званий "важіль". Цим методом можна перевернути людину, яка в 2 рази більша за вас. Потім іншу руку ми підкладаємо до його щоки, щоб він не лежав обличчям до піску, - і натискаючи на коліно. Перевертаємо з легкістю людину. Коли перевернули людину - дивимось, щоб ніякі органи не накладались один на одне.

А далі - викликайте "швидку". Такими діями ви зможете врятувати не лише потопаючого, а й зберегти своє життя.