В пятницу, 25 июня, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о том, что украинские санкции против России не является преградой для встречи президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина. Об этом сообщает Униан.

До этого пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Киев пытается не допустить встречу президентов, вводя новые санкции.

В подобных словах господина Пескова позитивно то, что он говорит о встрече президентов Украины и России как о событии, которое готовится. Иначе был бы попросту невозможен комментарий о том, что, мол, кто-то пытается не допустить эту встречу.

Он отметил, что никаких препятствий для встречи нет.

И в этом вопросе - мяч на российской стороне. Именно им следует определиться по этому вопросу.

Ранее Евросоюз утвердил секторальные санкции против Беларуси.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.