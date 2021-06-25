Санкции против России: у президента ответили на претензии [ Редактировать ]
В пятницу, 25 июня, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о том, что украинские санкции против России не является преградой для встречи президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина. Об этом сообщает Униан.
До этого пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Киев пытается не допустить встречу президентов, вводя новые санкции.
В подобных словах господина Пескова позитивно то, что он говорит о встрече президентов Украины и России как о событии, которое готовится. Иначе был бы попросту невозможен комментарий о том, что, мол, кто-то пытается не допустить эту встречу.
Он отметил, что никаких препятствий для встречи нет.
И в этом вопросе - мяч на российской стороне. Именно им следует определиться по этому вопросу.
Ранее Евросоюз утвердил секторальные санкции против Беларуси.
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