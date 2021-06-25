Дії чиновника розцінили як "порушення рівноправності громадян залежно від їх расової та національної приналежності"

Ксенофобська справа. Проти мера Рівного Олександра Третяка відкрили кримінальне провадження. Чиновник занадто емоційно відреагував на скарги рівнян щодо нападів ромів у центрі міста

І в прямому ефірі на радіо пригрозив "запакувати" їх в автобус і відвезти на Закарпаття. Пізніше Третяк публічно перепросив за сказане. Але в поліції дії чиновника розцінили як "порушення рівноправності громадян залежно від їх расової та національної приналежності".