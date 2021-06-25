Проти мера Рівного відкрили кримінальну справу за образу ромів [ Редактировать ]
Ксенофобська справа. Проти мера Рівного Олександра Третяка відкрили кримінальне провадження. Чиновник занадто емоційно відреагував на скарги рівнян щодо нападів ромів у центрі міста
І в прямому ефірі на радіо пригрозив "запакувати" їх в автобус і відвезти на Закарпаття. Пізніше Третяк публічно перепросив за сказане. Але в поліції дії чиновника розцінили як "порушення рівноправності громадян залежно від їх расової та національної приналежності".
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