На Харківщині спалахнув магазин будматеріалів (відео) [ Редактировать ]
На Харківщині масштабна пожежа на ринку. У місті Чугуєві зайнялося у магазині будматеріалів. Вогонь охопив два магазини та складські приміщення. Горіли фарба та будівельні матеріали, тож вогонь швидко ширився.
За попередніми даними, вигоріло майже 600 квадратних метрів. Постраждалих немає.
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