На Харківщині масштабна пожежа на ринку. У місті Чугуєві зайнялося у магазині будматеріалів. Вогонь охопив два магазини та складські приміщення. Горіли фарба та будівельні матеріали, тож вогонь швидко ширився.

За попередніми даними, вигоріло майже 600 квадратних метрів. Постраждалих немає.