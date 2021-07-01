В Україні запустили тестування COVID-сертифікатів [ Редактировать ]
Відсьогодні в Україні починається тестування електронних Covid-сертифікатів, які в подальшому використовуватимуть для закордонних поїздок. Документ можна буде отримати через портал "Дія".
За словами прем'єра Дениса Шмигаля, український сертифікат повністю відповідатиме європейським стандартам.
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
Український документ повністю відповідатиме вимогам єврокомісії, сам документ можна буде згенерувати у застосунку чи на порталі "Дія", в перспективі документ можна буде отримати у сімейного лікаря. Ми вже ухвалили постанову КМУ, яка визначає порядок таких сертифікатів, все готово до запуску таких сертифікатів наша мета - повернути українцям можливість безперешкодно подорожувати світом.
по теме
Документ можна буде згенерувати на порталі "Дія". Уже завтра цю функцію почнуть тестувати
Щепилися напередодні понад 80 тисяч українців. Із них 60 тисяч другою дозою. Загалом повністю імунізовані - майже 650 тисяч українців
Щепилися напередодні понад 80 тисяч українців. Із них 60 тисяч другою дозою. Загалом повністю імунізовані - майже 650 тисяч українців
Документ можна буде отримати через портал "Дія". Уже сьогодні цю функцію почнуть тестувати
Одужало близько двох тисяч пацієнтів. 40 людей померли. Найбільше інфікувань у Києві, на Донеччині та Харківщині