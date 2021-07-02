За минувшие сутки, 1 июля, в Украине от коронавируса привили 90 959 человек. Общая численность украинцев, которые были вакцинированы за весь период прививочной кампании, составляет более чем 2 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения в пятницу.

С начала прививочной кампании привито 2 001 132 чел., из них получили первую дозу 2 001 130 чел., полностью иммунизированы и получили две дозы 766 483 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 2 767 613 прививок.

За сутки, 1 июля 2021 года, в стране было привито 90 959 чел.

Одну дозу получили 35 472 человек,

Полностью иммунизированы 55 487 человек.

В течение суток работали 572 мобильные бригады, 1 546 пунктов прививки, 22 центра вакцинации.

По состоянию на 1 июля 2021 года в лист ожидания вакцинации от коронавируса записался 765 181 человек.

Ранее мы писали о том, что в Турции запустили беспрецедентную схему вакцинации от коронавируса. В стране используют для иммунизации препараты Pfizer и Sinovac.

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