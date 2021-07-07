В Киеве сотрудники налоговой милиции за уклонение от уплаты налогов изъяли партию горючего на 36 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Чиновники продавали горюче-смазочные материалы без фиксации в налоговых документах и только за наличные средства. Сумма уклонения от уплаты сбора составила 4,8 миллионов гривен. На территории Киева и области прошли 8 масштабных обысков, в ходе которых проверялись офисы, АЗС и нефтехранилища.

Отмечается, что было изъято финансово-хозяйственную документацию, компьютерную технику, печати 6 предприятий, талоны и пластиковые карты на топливо различных известных АЗС, бензин, дизтопливо и компоненты для его изготовления. Также правоохранители взяли анализ топлива.

Читайте также, в Николаеве задержали работников депо, которые ежемесячно сливали из хранилищ "Укрзализныци" 150 тонн дизельного топлива для его дальнейшей реализации на АЗС. Чиновники работали совместно с представителями криминалитета, которые выкупали у них топливо для продажи на своих заправках.

Кроме того, под Киевом мужчина перелез через забор и проник на охраняемую территорию вблизи аэропорта "Борисполь". Там находится складское помещение с емкостями горючего для самолетов. Вор приехал на место преступления на Газели, но его вовремя обнаружили работники охраны.

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