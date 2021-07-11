Італія та Англія вийшли в фінал Чемпіонату Європи з футболу на Євро-2020 [ Редактировать ]
Почалося. Буквально хвилину тому стартував фінал чемпіонату Європи з футболу. За кубок чемпіонів борються Італія та Англія.
Остання збірна, до речі, гратиме в себе вдома - на лондонському Уемблі. На цьому стадіоні грали й півфінали. Італійці тоді обійшли іспанців по пенальті. А британці скандально перемогли "команду-відкриття" цього чемпіонату - збірну Данії.
Все вирішилося в овер-таймі - у ворота данців призначили доволі сумнівний пенальті. Потім виявилося, що під час атаки англійців на полі було два м'ячі, а в очі данському голкіперу світили лазером!
УЄФА навіть оштрафував за це англійську асоціацію футболу на 30 тисяч євро. Та попри скандал та покарання, саме англійці - фаворити сьогоднішнього фінального матчу. Принаймні, за прогнозами букмекерів.
Чи справдяться вони - стане відомо вже за дві години.
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