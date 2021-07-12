В столице в одном из домов на 7-м этаже на улице Героев Сталинграда случилось возгорание электросамоката, который стоял на зарядке. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Огонь сразу же распространился на другой электротранспорт, стоявший рядом. В одной из комнат в это время находились мужчина и женщина, они смогли самостоятельно покинуть горящую квартиру. Прибывшие на место происшествия спасатели смогли оперативно справиться с огнем.

Отмечается, что в результате инцидента есть пострадавший, его с ожоговыми травмами рук доставили в медучреждение. Вследствие возгорания полностью уничтожены два электросамоката, закопчены стены и потолок в коридоре квартиры.

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Кроме того,в Днепре в жилом доме случилось возгорание крыши. Внутри строения проживают 4 семьи. во время возгорания, к счастью, никто не пострадал. В настоящее время все обстоятельства возгорания устанавливают правоохранители.

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