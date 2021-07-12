Верховна Рада розгляне легалізацію канабісу [ Редактировать ]
Судова реформа, легалізація медичного канабісу, заборона продажу ліків дітям, Великий державний герб України. І ще майже півтори сотні законопроєктів депутати запланували розглянути цього тижня. До канікул у них залишилося чотири робочі дні під куполом.
Почнуть з подолання вето президента на закон про Вищу кваліфікаційну комісію суддів. Аби прибрати з документа правову колізію. Збиратимуться і двічі на позачергові засідання.
Завтра ввечері, приміром, візьмуться за реформу Укроборонпрому та криміналізацію контрабанди. А в п'ятницю нардепи кличуть до себе Прем'єра. Хочуть почути звіт про роботу та плани уряду на літо.
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