В Киеве по реке "дрейфовал" дом (видео) [ Редактировать ]
В четверг, 15 июля, в Киеве засняли необычное видео. По реке Днепр дрейфовал деревянный дом. Видео опубликовал Телеграм-канал KIEVMAP.
Как это чудесно, оставить все позади и отправиться в далекое путешествие в "доме".
На кадрах ролика видно, как небольшой деревянный домик "дрейфует" по течению реки.
Кроме того, в центре Киева в жилом доме обрушился пол. В итоге пострадал мужчина, который упал в провал. Инцидент произошел 16 июня по адресу Бульварно-Кудрявская, 47. Квартира в доме уже давно находится в аварийном состоянии, а пострадавшим оказался пьяный мужчина, который сломал ногу, упав в санузле.
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