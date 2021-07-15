Дом плыл по реке / Фото: стоп-кадр из видео

В четверг, 15 июля, в Киеве засняли необычное видео. По реке Днепр дрейфовал деревянный дом. Видео опубликовал Телеграм-канал KIEVMAP.

Как это чудесно, оставить все позади и отправиться в далекое путешествие в "доме".

На кадрах ролика видно, как небольшой деревянный домик "дрейфует" по течению реки.

Кроме того, в центре Киева в жилом доме обрушился пол. В итоге пострадал мужчина, который упал в провал. Инцидент произошел 16 июня по адресу Бульварно-Кудрявская, 47. Квартира в доме уже давно находится в аварийном состоянии, а пострадавшим оказался пьяный мужчина, который сломал ногу, упав в санузле.

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