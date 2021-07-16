А от схід України навпаки - знемагає від спеки. Містяни навіть розробили власні рецепти, як не перегрітися, якщо немає кондиціонера. Наші кореспонденти про все дізналися.

Дніпро. На термометрі в затінку плюс 37, а на сонці температура ще вища. Єдине, що рятує містян від такого розжареного сонця - фонтани.

У Прибережному сквері на алеях порожньо. Усі у фонтані. Освіжитися ідуть і дорослі, і діти.

Дарина, жителька Дніпра:

Этот фонтан, он просто отличный в такую жару. Вообще супер.

Під палючим сонцем більше як 10 хвилин на вулиці перебувати не можливо.

Іраїда Ситенька, жителька Дніпра:

Голова как будто шар, чувствуешь давление сильнее. Не приятно.

Від сонця дніпряни рятуються як можуть. Одяг із легкої тканини, рукави якомога довші, аби не згоріти, і побільше пити води.

Яна, жителька Дніпра:

Жарко, очень жарко, в транспорте душно, что так душно. Водичкой и фонтанчиками спасаемся.

Ванда, жителька Дніпра:

Натуральные ткани и встреча с друзьями.

Аномальною таку температуру синоптики не поспішають назвати. Кажуть, місто під дією антициклону. Додають: щонайменше до кінця тижня дніпрянам доведеться терпіти спеку.

Василь Гринчак, начальник Дніпропетровського регіонального гідрометцентру:

Погода без опадів. Вночі 17-22, вдень 29-34. Справа в тому, що на погоду у найближчі дні, до кінця тижня буде впливати малорухоме поле високого тиску - антициклон, який встановився в центрі над Москвою. У нас буде жарко і без опадів.

В Ужгороді розпечений асфальт від ранку поливають холодною водою.

Учора вночі містом пронеслася буря, подекуди падав і град, але під ранок спека повернулася. На термометрі 32. Містянин рятуються під рамками з розпилювачами води. Або тікають за місто.

Лідія, жителька Ужгорода:

Жара да, замучила, особенно вчера було очель жарко в Ужгороді, самий жаркий день - біля води хорошо.

Нікіта, житель Ужгорода:

Упарилися, ужарилися, щас хотя би окунуся.

Від спеки рятують і прохолодні напої.

Світлана та Іван, жителі Ужгорода:

Рятуємося квасом, приходимо на природу купаємося, п'ємо багато води, і стараємося десь знаходитися в тіньку.

У Запоріжжі також спека. Хто може, у прямому сенсі - тікає з міста. Ось сюди, на Хортицю. Ближче до природи.

Рятуються від спеки тут не лише місцеві. Шістнадцятирічний Влад разом із батьком кілька днів плив сюди аж із Нікополя. Ось на цьому каяку.

Влад, житель Марганця:

Причаливали и ночевали под открытым небом на карематах, в спальниках.

Уже тиждень, як живуть у наметах. Як ї їхні сусіди, які приїхали на Хортицю із сусіднього Дніпра. На велосипеді. Кажуть, на вихідні втекли з кам'яних джунглів.

Ну здесь сама атмосфера такая вот. Зелень. Природа. Прохладно. Вот даже вот будучи на берегу оно прохладно. Свежо. Можно вот просто на берегу поваляться, уже будет лучше чем в городе.

Уже надвечір на цьому туристичному пляжі ніде буде яблуку впасти. Родинами та великими компаніями з наметами сюди тікатимуть із міста на всі вихідні.

Тетяна, туристка:

Вот у меня в городе все время такое было чувство, я его называю, эффект ватной головы. Потому что, ну очень тяжело. Здесь состояние бодрости чувствуется целый день. Даже вам хочу сказать, что иногда в обед в городе хочется лечь отдохнуть. То здесь не получается. Как-то вот энергия.

Та головне, жартують, кондиціонер тут не потрібен.