Від повені досі потерпає Німеччина. Якщо на заході велика вода вже відступила, то схід і південь країни ще заливає.

Стихія вирує одразу в двох землях - Баварії та Саксонії. У полоні негоди й сусідня Австрія - внаслідок рясних злив там повністю затопило місто Галлайн.

Тривожні новини надходять і з Бельгії, де зростає число загиблих від повені. За останніми даними, вода забрала 36 життів.