Руйнівна повінь у Бельгії забрала життя десятків людей [ Редактировать ]
Від повені досі потерпає Німеччина. Якщо на заході велика вода вже відступила, то схід і південь країни ще заливає.
Стихія вирує одразу в двох землях - Баварії та Саксонії. У полоні негоди й сусідня Австрія - внаслідок рясних злив там повністю затопило місто Галлайн.
Тривожні новини надходять і з Бельгії, де зростає число загиблих від повені. За останніми даними, вода забрала 36 життів.
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