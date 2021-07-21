Баскетболисты "Милуоки Бакс" стали чемпионами НБА сезона 2020/2021 года. "Милуоки Бакс" обыграл "Финикс Санз" в шестом матче финала play-off Национальной баскетбольной ассоциации со счетом 105:98.

Счет в финальной серии до четырех побед - 4-2, при этом "Милуоки" уступал 0-2 после первых двух матчей.

Греческий нападающий "Милуоки" Яннис Адетокунбо набрал в решающем матче 50 очков и сделал 14 подборов, став самым ценным игроком плей-офф НБА.

The closing call as the @Bucks become 2020-21 NBA Champions, capturing their 1st title in 50 years! #ThatsGame pic.twitter.com/fzG2A1wc0m — NBA (@NBA) July 21, 2021

"Милуоки Бакс" стали чемпионами НБА второй раз в истории. Клуб выступает в НБА с 1968 года, в финал выходил трижды (1971, 1974, 2021). Впервые команда завоевала этот титул ровно 50 лет назад, в 1971 году. Тогда за нее выступали Карим Абдул-Джаббар и Оскар Робертсон.

"Финикс" также трижды играл в финале (1976, 1993, 2021), но ни разу не выигрывал чемпионские перстни.

Напомним, что в сезоне 2019/2020 года чемпионом НБА в 17-й раз за свою историю стал баскетбольный клуб "Лос-Анджелес Лейкерс".