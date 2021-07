Баскетболисты "Милуоки Бакс" стали чемпионами НБА сезона 2020/2021 года. "Милуоки Бакс" обыграл "Финикс Санз" в шестом матче финала play-off Национальной баскетбольной ассоциации со счетом 105:98.

Счет в финальной серии до четырех побед - 4-2, при этом "Милуоки" уступал 0-2 после первых двух матчей.

Греческий нападающий "Милуоки" Яннис Адетокунбо набрал в решающем матче 50 очков и сделал 14 подборов, став самым ценным игроком плей-офф НБА.

