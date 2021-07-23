І знову масове отруєння на Прикарпатті. Цього разу на лікарняному ліжку опинилися спортсмени з дитячого спортивного табору, що в селі Яблуниця.

З попереднім діагнозом "гострий гастроентероколіт" ушпиталили шістнадцятьох дітей та двох дорослих. В табір вони приїхали з різних областей ще у вихідні. А зле стало на третій день відпочинку. Держпродспоживслужба розпочала перевірку комплексу. І вже виявила понад півсотні порушень.

Віталій Фіглевський, начальник управління державного нагляду ГУ Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області:

Цей заклад взагалі не був готовий до прийому відвідувачів, особливо дітей. Зокрема він не повідомив про приїзд дітей в органи місцевого самоврядування за 10 днів, не пройшов інспекторську перевірку, не мав дозвільних документів на дану діяльність.

Богдан Чигогідзе, тренер-викладач з Чернігова: