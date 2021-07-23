На Прикарпатті у спортивному таборі отруїлися діти [ Редактировать ]
І знову масове отруєння на Прикарпатті. Цього разу на лікарняному ліжку опинилися спортсмени з дитячого спортивного табору, що в селі Яблуниця.
З попереднім діагнозом "гострий гастроентероколіт" ушпиталили шістнадцятьох дітей та двох дорослих. В табір вони приїхали з різних областей ще у вихідні. А зле стало на третій день відпочинку. Держпродспоживслужба розпочала перевірку комплексу. І вже виявила понад півсотні порушень.
Віталій Фіглевський, начальник управління державного нагляду ГУ Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області:
Цей заклад взагалі не був готовий до прийому відвідувачів, особливо дітей. Зокрема він не повідомив про приїзд дітей в органи місцевого самоврядування за 10 днів, не пройшов інспекторську перевірку, не мав дозвільних документів на дану діяльність.
Богдан Чигогідзе, тренер-викладач з Чернігова:
Дітей поселили в грязні номери. Весь час коли ми робили зауваження працівникам? що треба прибрати, бо це діти. Так, так і ніхто не прибирав. Ми самі тренери брали швабри віники і все вигрібали, після людей які там до того проживали. Повна антисанітарія і на кухні була.
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