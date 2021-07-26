На облавку було майже дві сотні

Не долетів до Туреччини. Літак авіакомпанії "Белавіа" сьогодні аварійно сів у Москві. За годину після злету він подав сигнал лиха. Про це повідомляють у пресслужбі білоруського перевізника.

З того, що відомо: "Боїнг" виконував рейс Мінськ-Анталія. Над територією Росії спрацювала сигналізація про несправність одного з двигунів.

На облавку було майже дві сотні людей це і пасажири, і екіпаж. Авіакомпанія відрядила за ними запасний борт - і таки доправила до Анталії.