Білоруський літак з туристами аварійно сів у Москві [ Редактировать ]
Не долетів до Туреччини. Літак авіакомпанії "Белавіа" сьогодні аварійно сів у Москві. За годину після злету він подав сигнал лиха. Про це повідомляють у пресслужбі білоруського перевізника.
З того, що відомо: "Боїнг" виконував рейс Мінськ-Анталія. Над територією Росії спрацювала сигналізація про несправність одного з двигунів.
На облавку було майже дві сотні людей це і пасажири, і екіпаж. Авіакомпанія відрядила за ними запасний борт - і таки доправила до Анталії.
по теме
Кур'єри під виглядом "туристів" ввозили в Україну спецпрепарати з арабських країн, маскуючи їх під сувенірну та кондитерську продукцію
Авіасполучення між Росією та Єгиптом було перервано 2015 після вибуху над Синаєм російського літака з туристами. Тоді загинули 224 людини. Пізніше ФСБ назвала цей вибух терактом
В інфекційному відділені опинилися 12 підлітків і один дорослий - чим отруїлися і як почуваються зараз?
Приїхали в гори святкувати випускний, а потрапили в лікарню - чим могли отруїтися? І як почуваються?
Австрія з 1 липня скасувала заборону на в'їзд вакцинованим українцям, зокрема, і з туристичною метою. Також Кулеба привітав рішення Угорщини щодо відкриття пунктів пропуску на кордоні з Україною