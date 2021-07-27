Олімпійські ігри: український плавець встановив новий рекорд [ Редактировать ]
Український плавець Михайло Романчук встановив олімпійський рекорд - він виграв півфінальний заплив на 800 метрів вільним стилем.
І продемонстрував найкращий час серед усіх півфіналістів. Загалом же п'ятий день Олімпійських ігор у Токіо для України став вдалим. Окрім рекорду маємо третю медаль. У змаганнях команд зі стрільби з пневматичного пістолета - "бронзу" здобули Олена Костевич і Олег Омельчук. А от тенісистка Еліна Світоліна пробилася до чвертьфіналу особистого турніру. Українка перемогла гречанку.
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