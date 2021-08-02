Володимир Зеленський розповів про святкові заходи до 30-річчя незалежності України [ Редактировать ]
Святкові заходи до 30-річчя незалежності України триватимуть три дні. З 22 до 24 серпня. Про це повідомив президент Зеленський. На форумі "Україна-30" він презентував прийдешні святкові заходи. Зокрема, буде парад збройних сил України на Майдані незалежності. Виступить відомий тенор Андреа Бочеллі. Планують і масштабний концерт за участі українських виконавців. За словами президента чи ненайбільшої уваги буде саміту "Кримська платформа".
Володимир Зеленський, президент України:
23 серпня відбудеться перший саміт кримської платформи. Це ініціатива України, яку підтримали десятки наших міжнародних партнерів. Ми повертаємо Крим у світовий порядок денний, щоб повернути додому в Україну.
Сергій Неклева, режисер:
Національна легенда це щорічне вшанування лауреатів за значний внесок в українську культуру та спорт. Цей проєкт ініційовано вперше та проводиться вперше. Близько 300 запрошених гостей, серед яких ми плануємо запросити видатних митців, науковців, художників, музикантів, політиків, громадських.
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