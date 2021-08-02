Святкові заходи до 30-річчя незалежності України триватимуть три дні. З 22 до 24 серпня. Про це повідомив президент Зеленський. На форумі "Україна-30" він презентував прийдешні святкові заходи. Зокрема, буде парад збройних сил України на Майдані незалежності. Виступить відомий тенор Андреа Бочеллі. Планують і масштабний концерт за участі українських виконавців. За словами президента чи ненайбільшої уваги буде саміту "Кримська платформа".

Володимир Зеленський, президент України:

23 серпня відбудеться перший саміт кримської платформи. Це ініціатива України, яку підтримали десятки наших міжнародних партнерів. Ми повертаємо Крим у світовий порядок денний, щоб повернути додому в Україну.

Сергій Неклева, режисер: