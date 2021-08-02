У сім'ї британського прем'єра чекають на поповнення. Його дружина Керрі Саймондз знову вагітна. Щоправда, для самого Бориса Джонсона ця дитина стане вже сьомою чи навіть восьмою. Чому достеменно невідомо скільки нащадків у британського прем'єра та чому майбутнє маля називають "веселковим" - розповість Світлана Чернецька із Лондона.

Три роки тому вони заїхали на Даунінг-стріт, 10 як коханці. Борис Джонсон офіційно ще перебував у шлюбі з Мариною Віллер матір'ю його чотирьох дітей. Роль Керрі Саймондс у житті прем'єра не коментували, хоча й не приховували факт романтичних стосунків.

Перший син Бориса та Керрі народився поза шлюбом. Вілфреду виповнився один рік, коли його батьки одружилися. Таємну церемонію провели лише два місяці тому. І виявляється, вже тоді Керрі Джонсон була вагітною другою дитиною. Але про майбутнє поповнення повідомили лише тепер.

Сподіваємося на появу нашої веселкової дитини цього Різдва. На початку року в мене стався викидень, який розбив мені серце. Я неймовірно щаслива, що знову вагітна, а також страшенно переживаю з цього приводу…

Веселковими називають малюків, народжених після того, як у жінки стався викидень чи були інші проблеми й дитина не вижила.

Кого саме чекають - хлопчика чи дівчинку - подружжя Джонсонів поки що тримає в таємниці. А новина про поповнення дала привід британській пресі знову перерахувати всіх дітей прем'єра. Це завдання не для легкодухих.

Офіційно їх наразі п'ятеро. Четверо від попереднього шлюбу і один від нинішнього. Але не все так просто. Іще одна дочка народилася від позашлюбного зв'язку з мистецтвознавицею Гелен Макінтаєр. А під час судової справи щодо діяльності Бориса Джонсона на посаді мера стало відомо про ще одну позашлюбну дитину. Щоправда, жодних інших подробиць не оприлюднили.

Сам Борис або віджартовується, або взагалі уникає питань щодо батьківства.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:

Це питання довіри, пане Джонсон. Люди хочуть знати. Скільки у вас дітей? - Я люблю своїх дітей дуже сильно, але вони не беруть участі у виборах, тож нічого про них і говорити.- І ви повністю залучені в життя кожного з них? - За всієї поваги до вас, Ніку, я не буду про це говорити.

Тож пресі доводиться й далі гадати, яким за ліком буде новонароджений малюк - сьомим чи восьмим.