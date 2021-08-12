Шпигунський скандал у Німеччині. У Берліні арештували працівника британського посольства, який продав секретні документи росіянам.

Що про нього відомо? Та які таємниці його цікавили?

Повне ім'я підозрюваного в шпигунстві поки що не розголошують. Проте вже відомо, що 57-річний Девід С. працював охоронцем у посольстві Великої Британії в Німеччині. Дипломатичного статусу не мав. Його взяли на роботу з місцевих. Від початку служби чоловік був під наглядом британської контррозвідки. І наразі підтверджений один випадок продажу документів щодо контртероризму російській розвідці.

Гайко Маас, міністр закордонних справ Німеччини:

Ми надзвичайно серйозно ставимося до ознак того, що арештований шпигував на користь російських спецслужб. Адже шпигунство за нашим близьким союзником на німецькій землі - неприйнятне. І ми повністю солідарні з нашими британськими друзями.

Скільки саме грошей отримав шпигун - невідомо. Його робоче місце та дім уже обшукали. Кремль ніяк не коментує цей випадок. Однак це вже далеко не перший інцидент зі шпигунством на користь Москви за цей рік. Щоправда, вперше завербованим агентом виявився британець, а не німець чи росіянин.

Лів Вон Беттігер, німецька журналістка з питань безпеки:

Першим був німець, який працював у німецькому парламенті. Він продав докладний план будівлі Бундестагу. Звісно, це велика загроза для безпеки країни. Інший випадок пов'язаний з росіянином, який працював у німецькому університеті. Він продав наукові дослідження російській службі розвідки.

Тож Берлін повертає собі славу світового центру шпигунства, якої набув за часів Холодної війни. І це черговий удар по відносинах Росії з Німеччиною та Великою Британією. За останні роки сталося одразу кілька гучних інцидентів. Лондон звинувачує Москву в застосуванні хімічної зброї "Новічок" на британській землі у 2018. Йдеться про справу Скрипалів. А Берлін лікував опозиціонера Навального після отруєння цим самим нервовим паралітиком російського виробництва.