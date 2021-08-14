У Лондоні до 30-річчя Незалежності України розгорнули гігантський жовто-блакитний стяг [ Редактировать ]
Український прапор у центрі Лондона. На знак 30-річчя від Дня Незалежності України у Британській столиці розгорнули 30-метровий жовто-блакитний стяг.
Біля знаменитого Тауерського мосту зібралося близько сотні наших земляків. З їхньою допомогою величезний український прапор розпростали на набережній Темзи. Також у серці Лондона гучно зазвучав гімн нашої країни.
Вадим Пристайко, посол України у Великій Британії:
Ви бачите, щоб всі знали, що це дійсно в Лондоні, ми за спиною бачимо Лондонський Тауер, де нещодавно біфітери заговорили українською мовою. Ну і на фоні - Лондонський Тауер Брідж. Вітаємо Україну з 30-річчям!
Ірина Перегіняк, жителька Лондона:
Щоб показати, що ми звідси - з усіх куточків світу! І звідси, з Лондона, ми підтримуємо Україну, вітаємо з 30 річницею Незалежності!
по теме
Як готуються військові, що нового підготували та від чого відмовилися організатори параду?
Цьогоріч організатори вирішили позбутись елементів, притаманних радянським парадам і наблизити урочистий марш до європейських стандартів
10 днів залишилось до святкування 30-річчя Незалежності України - що могло б стати для українців найкращим подарунком?
Як готуються військові, що нового підготували та від чого відмовилися організатори параду
Прощання з Євгеном Марчуком: хто відвідав церемонію та що згадують про колишнього прем'єр-міністра його рідні та друзі?