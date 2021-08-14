Український прапор у центрі Лондона. На знак 30-річчя від Дня Незалежності України у Британській столиці розгорнули 30-метровий жовто-блакитний стяг.

Біля знаменитого Тауерського мосту зібралося близько сотні наших земляків. З їхньою допомогою величезний український прапор розпростали на набережній Темзи. Також у серці Лондона гучно зазвучав гімн нашої країни.

Вадим Пристайко, посол України у Великій Британії:

Ви бачите, щоб всі знали, що це дійсно в Лондоні, ми за спиною бачимо Лондонський Тауер, де нещодавно біфітери заговорили українською мовою. Ну і на фоні - Лондонський Тауер Брідж. Вітаємо Україну з 30-річчям!

Ірина Перегіняк, жителька Лондона: