Аномальное лето: в чем причина температурных скачков [ Редактировать ]
В августе жара погода оказалась достаточно переменчивой, жара сменяется прохладной погоды. Об этом рассказал климатолог, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.
Температура воздуха в стране будет на 1-2 градуса выше, чем в целом температура за месяц в период 1991-2020 годов.
Женщина рассказала, с чем связано повышение температуры в Украине.
Рост температуры в большей степени обусловлен антропогенным фактором, то есть человеческой деятельностью и выбросами парниковых газов. Если к этому фактору добавится еще и повышение солнечной активности, температура воздуха может ощутимо вырасти.
К середине ХХІ века она может увеличиться для Украины в среднем на 1,5 градуса по сравнению с началом этого века, сказала она.
Ранее мы писали о том, какой будет погода в августе.
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