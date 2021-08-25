В августе жара погода оказалась достаточно переменчивой, жара сменяется прохладной погоды. Об этом рассказал климатолог, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

Температура воздуха в стране будет на 1-2 градуса выше, чем в целом температура за месяц в период 1991-2020 годов.

Женщина рассказала, с чем связано повышение температуры в Украине.

Рост температуры в большей степени обусловлен антропогенным фактором, то есть человеческой деятельностью и выбросами парниковых газов. Если к этому фактору добавится еще и повышение солнечной активности, температура воздуха может ощутимо вырасти.

К середине ХХІ века она может увеличиться для Украины в среднем на 1,5 градуса по сравнению с началом этого века, сказала она.

Ранее мы писали о том, какой будет погода в августе.

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