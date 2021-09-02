На 2,5 млрд доларів уклав низку угод із провідними американськими оборонними компаніями державний концерн "Укроборонпром". Контракти підписані у рамках візиту Володимира Зеленського до Сполучених Штатів.

Українська сторона провела переговори, зокрема, із керівництвами компаній Lockheed Martin Corporation, L3Harris Technologies та інших. Про солідні контракти і не тільки - дивіться в економічному огляді Марини Глущенко.

Малі атомні реактори замість теплоелектростанцій. Український Енергоатом та американська компанія НуСкейл Пауер підписали меморандум про співпрацю, що передбачає заміну вугільних теплоелектростанцій на малі атомні реактори. Це - відносно невеликі пристрої, призначені для керованої самопідтримуваної ланцюгової реакції із виділенням енергії.

Мають значно вищий рівень безпеки, ніж традиційні реактори - завдяки системам пасивної безпеки та відсутності обладнання, яке вимагає зовнішнього електроспоживання. Згідно узгодженого документу, американський партнер підтримає українського енергогенеруючого оператора, зокрема, на етапах експертизи та ліцензування проєкту.

Українські газосховища продовжують порожніти. На початок вересня запаси природного газу в підземних сховищах становлять 18,2 млрд кубометрів - це менше торішніх показників на третину. Зараз сховища заповнені на 59%. Міненерго до початку опалювального сезону планує накопичити ще 2 млрд кубометрів газу, щоб розпочати його вчасно.

Укртрансгаз також готується до опалювального сезону. І планує вкласти в це 800 млн гривень. Із них 300 млн інвестують в оновлення обладнання у підземних сховищах газу. Ще 220 буде спрямовано на ремонт та технічне обслуговування газостанцій.

На удосконалення систем енергетики та автоматизації витратять 190 млн гривень. Очікують, що до початку опалювального сезону в українські підземні сховища буде закачано понад 19 млрд кубічних метрів природного газу.

Кабмін затвердив умови продажу заводу "Більшовик". Про це повідомляють у розпорядженні від 1 вересня 2021 року. Ціна державного пакету акцій стартує від 1 млрд 389 млн гривень і складається з понад 44 млн акцій - це 100% статутного капіталу товариства.

Голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко зазначив: згідно з досвідом минулих конкурсів, фінальна сума продажу має бути значно вищою. Дату аукціону визначать найближчим часом.