Із миру по нитці! На відновлення столичного костелу Святого Миколая українські компанії пожертвують гроші. Декілька бізнесменів вже заявили - з власної кишені дадуть по мільйону.

У Нацполіції тим часом назвали попередню причину займання - це коротке замикання електропроводки в органі. Нагадаю, костел Святого Миколая загорівся напередодні близько десятої вечора. Вогонь вирував на першому та другому поверхах. І знищив унікальний орган. Чи можливо відновити інструмент? І скільки грошей та часу на це знадобиться дізнавався Руслан Смєщук.

Костел Святого Миколая, він же Національний будинок органної та камерної музики, спалахнув напередодні близько десятої вечора. Там саме тривала репетиція. Вогонь охопив перший та другий поверхи, а потім перекинувся на дах.

Тетяна Ананьєва, киянка:

Настолько ядовитый был, настолько крепкий был. Я всю ночь простояла на балконе с вечера, и успокоиться не могла. Я когда увидела, я люблю концерты, я люблю театр. Я очень грущу что это случилось.

За кілька годин пожежу загасили. Але гордість Києва - імператора музичних інструментів - духовий орган - врятувати не вдалося.

Богдан Савицький, вікарний священник парафії Святого Миколая:

На щастя, нічого з сакральних речей не згоріло. Цілий вівтар, ціла амвона, місце де відправляються, ці місця є цілі. Нажаль великих втрат зазнав орган, який був прикрасою Києва. Але це річ. А головне, що люди не постраждали - там нікого не було під час пожежі.

Найімовірніше, кажуть у поліції, причиною пожежі стала стара електропроводка. Але остаточно це з'ясується після експертизи.

Денис Монастирський, міністр внутрішніх справ України:

Попередньо, причиною возгорання було коротке замикання, тому що загорання було під час репетиції, яка проводилася, але зараз відкрите кримінальне провадження, за порушення правил пожежної безпеки. Взяті зразки для експертизи.

Невідома й точна сума збитків. Їх наразі підраховує спеціальна комісія. Проте костел Святого Миколая цього року був у переліку об'єктів на велику реставрацію. Але через тендерні баталії роботи в соборі так і не розпочалися.

Олександр Ткаченко, міністр культури:

Було заплановано згідно проектно-кошторисної документації 148 мільйонів коштів, але на зовнішній ремонт. Фірма якась, яка подумала і вирішили, що тендер вона може оскаржувати, подала в суди. І таким чином заблокувавши проведення реставраційних робіт.

Міністерство культури оголосило національний збір коштів на ремонтні роботи та відновлення органу, і вже є перші благодійні внески. Ну а католики Києва сподіваються, що за кілька днів у вцілілих приміщеннях поновлять богослужіння.

Богдан Савицький, вікарний священник парафії Св. Миколая:

Якщо служби дозволять, комісія дозволить, то богослужіння, думаю, будуть відбуватися. Бо є частина храму де нічого не постраждало. Пожежа вся була на верхньому поверсі. Нижній храм не постраждав. Маємо таку надію.

Для католицької громади костел святого Миколая особливий та значимий. Він один із найбільших костелів в Україні. Свого часу тут молився понтифик Іван-Павло другий.